Компания Sony анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic

Фото: скриншот YouTube-канала PlayStation

Компания Sony представила анонс ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Это произошло во время онлайн-презентации PlayStation Showcase на официальном YouTube-канале PlayStation.

Зрителям был показан ролик-тизер, в котором темный владыка ситхов Дарт Реван держит красный световой меч.

Известно, что над созданием ремейка игры трудятся разработчики компании Aspyr в партнерстве с Lucas Films Games. Планируется, что Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет на ПК и PlayStation 5.

Точная дата релиза проекта пока неизвестна.

Оригинальная игра была представлена в 2003 году. Ее действие происходило за четыре тысячи лет до событий, показанных в киносаге "Звездные войны".

Игра имела положительные отзывы критиков. Кроме того, она была удостоена нескольких наград в категории "Лучшая игра года" от профильных изданий.

