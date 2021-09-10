Компания Sony анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic

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Фото: скриншот YouTube-канала PlayStation
Компания Sony представила анонс ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Это произошло во время онлайн-презентации PlayStation Showcase на официальном YouTube-канале PlayStation.
Зрителям был показан ролик-тизер, в котором темный владыка ситхов Дарт Реван держит красный световой меч.
Известно, что над созданием ремейка игры трудятся разработчики компании Aspyr в партнерстве с Lucas Films Games. Планируется, что Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет на ПК и PlayStation 5.
Точная дата релиза проекта пока неизвестна.
Оригинальная игра была представлена в 2003 году. Ее действие происходило за четыре тысячи лет до событий, показанных в киносаге "Звездные войны".
Игра имела положительные отзывы критиков. Кроме того, она была удостоена нескольких наград в категории "Лучшая игра года" от профильных изданий.
Ранее американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую игровую консоль Steam Deck.
Согласно заявлению, процессор позволит запускать на консоли новейшие высокобюджетные игры. В частности, пользователи смогут поиграть во все доступные их аккаунтам игры из библиотеки магазина Steam.
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