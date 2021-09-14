В Сеть утекли названия тысяч еще не анонсированных игр

15:05
Фото: Sony Interactive Entertainment
Из-за утечки данных Nvidia стали известны названия еще не вышедших игр, включая эксклюзивы, сообщает "Газета.ру".
В этот список попали несколько тысяч игр, к примеру, God of War для ПК и Mafia: Definitive Edition.
В Nvidia подтвердили, что список является официальным. Это указывает на то, что многие игры могут быть представлены в будущем.
При этом утверждается, что список может включать и "спекулятивные заголовки". В частности, там есть BioShock 2022, Kingdom Hearts IV и игры для Facebook, которые, скорее всего, никогда не выйдут.
Ранее компания Sony представила анонс ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Заявление было сделано во время онлайн-презентации PlayStation Showcase на официальном YouTube-канале PlayStation.
Зрителям был показан ролик-тизер, в котором темный владыка ситхов Дарт Реван держит красный световой меч. Над созданием ремейка игры трудятся разработчики компании Aspyr в партнерстве с Lucas Films Games. Планируется, что Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет на ПК и PlayStation 5. Точная дата релиза проекта пока неизвестна.
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