Россиян предупредили о новом виде мошенничества при покупке PS5

Фото: playstation.com
Мошенники начали рассылать россиянам письма под видом сети магазинов "М.Видео" с предложением купить PlayStation 5. Об этом сообщает "Газета.ру".
В компании рассказали, что PS5 можно приобрести только лично в магазинах электроники. При этом покупателю нужно будет пройти идентификацию и назвать персональный промо-код.
Официальная рассылка осуществляется с почты mvideo@sender.mvideo.ru. Остальные почтовые адреса с подобными предложениями являются мошенническими.
Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал, что лучше максимально сократить информацию о себе в социальных сетях, чтобы не попасться на удочку мошенников. Он напомнил, что на уловки мошенников могут попасться даже самые недоверчивые люди.
Кравцов рассказал, что обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт жертвы, чтобы подобрать нужную стратегию.
Стало известно о новом виде мошенничества
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: