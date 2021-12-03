Россиян предупредили о новом виде мошенничества при покупке PS5

Фото: playstation.com

Мошенники начали рассылать россиянам письма под видом сети магазинов "М.Видео" с предложением купить PlayStation 5. Об этом сообщает "Газета.ру".

В компании рассказали, что PS5 можно приобрести только лично в магазинах электроники. При этом покупателю нужно будет пройти идентификацию и назвать персональный промо-код.

Официальная рассылка осуществляется с почты mvideo@sender.mvideo.ru. Остальные почтовые адреса с подобными предложениями являются мошенническими.

Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал, что лучше максимально сократить информацию о себе в социальных сетях, чтобы не попасться на удочку мошенников. Он напомнил, что на уловки мошенников могут попасться даже самые недоверчивые люди.

Кравцов рассказал, что обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт жертвы, чтобы подобрать нужную стратегию.

