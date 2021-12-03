Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше максимально сократить информацию о себе в социальных сетях. Такой совет дал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что на уловки мошенников могут попасться даже самые недоверчивые люди. Кравцов рассказал, что обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт жертвы, чтобы подобрать нужную стратегию.

"Если вы, например, любите автомобили и где-то разместили объявление о покупке машины, вполне вероятно, вам поступит "выгодное" предложение с хорошей скидкой. Второй прием – это реклама, также направленная на конкретных пользователей и учитывающая круг их интересов, возраст и пол", – отметил Кравцов.

Эксперт подчеркнул, что часто мошенники взламывают чужие страницы и отправляют друзьям сообщения. В связи с этим пользователям посоветовали внимательно следить за тем, какие сообщения отправляются от их имени.

При этом Кравцов подчеркнул, что самый надежный способ защититься от мошенников в соцсетях – отказаться от размещения информации о себе.

"Нужно включить "режим паранойи" вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и в офлайн", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что финансовые мошенники теперь вынуждают людей не просто брать кредиты, но и закладывать жилье. Раньше после атак злоумышленников их жертвы оставались просто с кредитами, а теперь еще и лишаются своих квартир.

