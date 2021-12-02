В Минцифры РФ рассказали о тестировании системы верификации звонков

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МТС, "Билайн", "МегаФон" и Tele2 создали и тестируют свою систему верификации звонков. Для ее успешного функционирования к ней должны быть подключены все действующие операторы РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимира Бенгина.

По его словам, телефонные мошенники ударяют и по репутации операторов, поэтому "большая четверка" операторов создала собственную систему верификации звонков.

Бенгин рассказал, что каждый 20-й вызов с неизвестного номера – это звонок мошенника. Кроме того, 90% банковского мошенничества – телефонное.

Бенгин подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается вопрос наказания для операторов, которые приземляют у себя вызов и тем самым становятся соучастниками мошеннических действий.

Ранее данные опроса, проведенного специалистами аналитического центра НАФИ, показали, что более половины россиян (57%) хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз. Темой кибербезопасности больше всего интересуются россияне в возрасте до 34 лет (68%), а также участники опроса, имеющие высшее образование (64 против 54% граждан без высшего образования).