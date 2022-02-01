Sony объявила о покупке студии Bungie, создавшей Destiny и Halo

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Фото: bungie.net
Sony заключила соглашение о приобретении компании Bungie, создавшей серии видеоигр Halo и Destiny. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского офиса студии.
"Успешный опыт Bungie в сфере многоформатных изданий и игровых сервисов поможет нам реализовать наши амбиции по выводу PlayStation за пределы консоли и увеличению нашей потенциальной аудитории", – заявил гендиректор SIE Джим Райан.
Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов. Отмечается, что разработчики из Bungie останутся независимыми и сохранят возможность издаваться на разных игровых платформах.
Ранее сообщалось, что Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за сбоев в поставках новой модели PlayStation 5. По данным агентства Bloomberg, производство PS4 планировали завершить в конце 2021 года, однако в 2022 году планируют выпустить около миллиона единиц консоли. В 2021 году компания столкнулась с рядом проблем из-за COVID-19. В их числе более медленные темпы производства PlayStation 5.
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