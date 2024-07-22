Суд признал законным приговор директору Meta за публичное оправдание терроризма

Фото: twitter.com/Andy Stone (Энди Стоун внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Апелляционный военный суд признал законным приговор директору по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Энди Стоуну (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за публичные призывы к терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из здания суда.

Таким образом, жалоба защиты Стоуна осталась без удовлетворения.

Ранее второй Западный окружной военный суд признал Стоуна виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и назначил ему 6 лет лишения свободы заочно. В рамках прений сторон прокурор просил исключить из обвинения "содержащие публичные призывы к осуществлению действий, направленных на причинение смерти".

В марте 2022 года Стоун опубликовал в своих соцсетях пост с оправданием насильственных действий против ВС РФ, участвующих в проведении СВО на Украине. Публикация содержала призывы к терактам против солдат.

Гособвинение просило суд заочно приговорить Стоуна к 7 годам колонии строгого режима. Срок наказания должен исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.