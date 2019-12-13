В Госдуме объяснили рекордную убыль населения в России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал Москве 24 рекордную убыль населения в 2019 году. По данным Росстата, с января по октябрь этого года убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся. – Прим. ред.) составила 259,6 тысячи человек.
По его словам, "демографическая яма" стала результатом сложных 90-х годов прошлого века.
"Если в 1988 году в обычном городском роддоме было до 50 родов за сутки, то в 90-е годы мы наблюдали двое-трое родов в день. Невозможно было представить, что количество родов упало до таких показателей. Мы выходили на дежурство и это наблюдали. Также в то время очень мало было свадеб, а полки магазинов были пустыми", – вспомнил депутат.
Парламентарий добавил, что улучшить рождаемость позволило внедрение социальных программ по поддержке материнства и детства.
"Были программы, как родовые сертификаты, которые дали возможность оснащать родильные дома особыми приборами наблюдения за родами, за состоянием ребенка. Их после 2005 года полностью внедрили. Это очень удачный проект, который работает до сих пор. Потом пошел материнский капитал, и это все способствовало тому, что мы преодолели ту "яму" 90-х годов, которая сейчас дает такие результаты", – заключил Огуль.
Согласно данным Росстата, в 2019 году естественная убыль населения станет рекордно высокой за 11 лет: за январь – октябрь этого года этот показатель составил 259,6 тысячи человек, выше он был только в 2008 году – 362 тысячи человек.
Основной причиной этого называют сокращение рождаемости. В январе – октябре 2019 года этот показатель составил 1,25 миллиона человек, что на 102,6 тысячи меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируется в 80 из 85 российских регионов, причем сильнее всего она сократилась в Новгородской области (-22,6%), Чукотском автономном округе (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%).
Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Правда, смертность в России тоже снижается, но значительно меньшими темпами: в январе – октябре этого года число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с прошлым.
В правительстве ожидают, что естественный прирост начнется в стране только в 2024 году. К этому времени население страны может достигнуть 148,7 миллиона человек. Таких показателей удастся добиться в том числе за счет мигрантов. Миграционный прирост в 2019 году прогнозируется на уровне 295,3 тысячи человек, в 2020 году – 440,7 тысячи, к 2024 году – 500,4 тысячи человек.
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