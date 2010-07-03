В МЭР прогнозируют естественный прирост населения России с 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Естественная убыль населения в РФ будет продолжаться до 2023 года. Лишь в 2024 году начнется естественный прирост. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, сообщает ТАСС.
В документе указано, что в ближайшие годы население страны увечится за счет мигрантов.
"Среднегодовая численность населения РФ вырастет с 146,8 миллиона человек в 2018 году до 147,7 миллиона в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 миллиона человек", – уточняется в прогнозе.
Миграционный прирост в 2019 году прогнозируется на уровне 295,3 тысячи человек, в 2020 году – 440,7 тысячи, к 2024 году – 500,4 тысячи человек.
Ранее ООН опубликовала доклад, согласно которому через 30 лет число жителей планеты увеличится на два миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек. Кроме того, Индия обойдет Китай по количеству населения. Прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. Так, к 2030 году в городах будет проживать 60 процентов населения Земли.
Самым "старым" регионом России является Тамбовская область. Доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года там составляет 31,3 процента. Самые "молодые" регионы – Чеченская Республика и Республика Тыва. В 2018 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного. Количество лиц старше 65 лет увеличилось по сравнению с 2017 годом с 20,8 миллиона до 21,4 миллиона человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: