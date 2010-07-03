В МЭР прогнозируют естественный прирост населения России с 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Естественная убыль населения в РФ будет продолжаться до 2023 года. Лишь в 2024 году начнется естественный прирост. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, сообщает ТАСС.

В документе указано, что в ближайшие годы население страны увечится за счет мигрантов.

"Среднегодовая численность населения РФ вырастет с 146,8 миллиона человек в 2018 году до 147,7 миллиона в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 миллиона человек", – уточняется в прогнозе.

Миграционный прирост в 2019 году прогнозируется на уровне 295,3 тысячи человек, в 2020 году – 440,7 тысячи, к 2024 году – 500,4 тысячи человек.

Ранее ООН опубликовала доклад, согласно которому через 30 лет число жителей планеты увеличится на два миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек. Кроме того, Индия обойдет Китай по количеству населения. Прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. Так, к 2030 году в городах будет проживать 60 процентов населения Земли.

Самым "старым" регионом России является Тамбовская область. Доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года там составляет 31,3 процента. Самые "молодые" регионы – Чеченская Республика и Республика Тыва. В 2018 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного. Количество лиц старше 65 лет увеличилось по сравнению с 2017 годом с 20,8 миллиона до 21,4 миллиона человек.

