Минтруд назвал регионы с самым молодым и возрастным населением

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Минтруд России назвал регионы с самым молодым и возрастным населением. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно опубликованному докладу, самым "старым" регионом России в 2018 году являлась Тамбовская область. Доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила 31,3 %. Самыми "молодыми" стали Чеченская Республика и Республика Тыва – 10,7% и 11,8% соответственно

В 2018 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного. Количество лиц старше 65 лет увеличилось по сравнению с 2017 годом с 20,8 миллиона до 21,4 миллиона человек.

"При этом по данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2018 года по 2025 год с 25,5 до 27,4% и составит 40,2 миллиона человек", – говорится в сообщении.

Ранее стали известны регионы с самым низким уровнем смертности. Оказалось, что самый низкий уровень смерти – в Ингушетии. В 2018 году там умерли три человека на тысячу населения. В Чечне этот же показатель составил 4,2, в Дагестане – 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии – 7,8, а в Тюменской области – 7,9.

