Путин выступит с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом

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Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Сейчас он работает над текстом.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая потребность возникла после вчерашних многочасовых совещаний.

Он пояснил, что первое совещание состоялось непосредственно по эпидемиологической ситуации, второе – уже с руководством правительства, ЦБ, администрацией президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны.

"Еще раз повторяю: сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы", – сказал Песков. Он уточнил, что во вторник Путин отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания у премьер-министра страны Михаила Мишустина сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России находится на контроле.



Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Продолжается разработка вакцины.

В целях борьбы с распространением коронавируса с 21 марта по 12 апреля в Москве приостановлены все занятия в школах, преподаватели могут вести уроки в режиме онлайн.

В столице также не работают учреждения дополнительного образования, обучение проходит в удаленном режиме. Кроме того, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.