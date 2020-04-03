Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что победить коронавирус можно только при неукоснительном соблюдении самоизоляции и детальной проверки граждан на COVID-19, сообщает газета "Известия".
Специалист отметил, что коронавирус передается от человека к человеку, при этом люди могут распространить вирус еще до появления симптомов. По словам Нетесова, число бессимптомных носителей COVID-19 может превышать 50%.
Для борьбы с вирусом он рекомендовал оставаться дома на самоизоляции, добавив, что такие действия граждан существенно облегчат работу медикам.
"Параллельно следует расширить выявление инфицированных лиц. Кроме того, надо также, как и в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан", – заявил эксперт.
По словам Нетесова, если строго соблюдать все предписанные властями правила, то ситуация должна существенно улучшиться и граждане смогут быстрее вернуться в прежний режим жизни.
"Если люди будут строго соблюдать карантин, должна наступить стабилизация ситуации. После этого нам бы еще неделю подержать людей дома, продолжая те же обширные диагностические мероприятия", – заключил специалист.
Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших, вылечилось 235 человек, скончались 30 человек.
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