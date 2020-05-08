Свыше 40% месячной нормы осадков выпало в столице с начала мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве за первую неделю мая выпало более 40% месячной нормы осадков, говорится на портале "Метеоновости".

"Осадков в столице уже предостаточно, за одну лишь неделю майская копилка пополнилась на 42%", – говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, температура воздуха в первую неделю месяца превышала норму на три градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах России сформировались условия для почвенной засухи из-за малого количества осадков весной. Пострадать могут Калужская, Брянская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Курская, Белгородская, Астраханская области, Крым и Краснодарский край.