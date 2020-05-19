Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.

По его словам, поток воздушных масс изменится в регионе изменится после 25 мая, когда к Москве должен выйти и переформатировать атмосферу антициклон.

"Постепенно станет меньше осадков, солнышко станет активно, воздух прогреется. Это можно назвать "предпродажной подготовкой к летнему сезону", – сказал Тишковец.

Метеоролог указал, что в июле температура составит 21-26 градусов и пройдут ливневые дожди, а в августе – 19-24 градуса тепла, осадки в норме, сообщает "Вечерняя Москва".

Пока же по прогнозам "мы продолжаем мерзнуть". По сути, мы "отброшены на месяц назад", так как за окном – климатические параметры апреля, добавил эксперт.

По данным Метеобюро Москвы 19 мая ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в регионе поднимется до 11-16 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.