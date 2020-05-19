Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.
По его словам, поток воздушных масс изменится в регионе изменится после 25 мая, когда к Москве должен выйти и переформатировать атмосферу антициклон.
"Постепенно станет меньше осадков, солнышко станет активно, воздух прогреется. Это можно назвать "предпродажной подготовкой к летнему сезону", – сказал Тишковец.
Метеоролог указал, что в июле температура составит 21-26 градусов и пройдут ливневые дожди, а в августе – 19-24 градуса тепла, осадки в норме, сообщает "Вечерняя Москва".
Пока же по прогнозам "мы продолжаем мерзнуть". По сути, мы "отброшены на месяц назад", так как за окном – климатические параметры апреля, добавил эксперт.
По данным Метеобюро Москвы 19 мая ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в регионе поднимется до 11-16 градусов.
Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: