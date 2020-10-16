СК возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в Брянской области

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Уголовное дело возбудили в Брянской области после обрушения частного жилого дома. Причиной происшествия стал карстовый провал, сообщает ТАСС.

"В ходе расследования будут установлены причины случившегося, а также условия, способствовавшие провалу грунта и обрушению жилого дома", – подчеркнули в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Точная статья, по которой ведется уголовное производство, не называется. Следователи продолжают экспертизу, в то время как на месте происшествия пока идут аварийные поисково-спасательные работы.

Частный дом частично провалился под землю в Злынковском районе Брянской области в ночь с 15 на 16 октября. При этом три года назад подобный провал произошел в 600 метрах от этого места.

