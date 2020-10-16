В Брянской области частный дом провалился под землю

Фото: МЧС России

В Злынковском районе Брянской области частный дом частично провалился под землю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Произошел провал грунта диаметром около 10–15 метров и глубиной около 6–7 метров, причиной которого является карстовый провал", – говорится в сообщении.

Как отмечается, три года назад подобный провал произошел в 600 метрах от этого места. В пресс-службе рассказали, что тогда под землю провалилась баня и часть гаража.

В сентябре в Тольятти автомобиль провалился под землю на парковке. В местной администрации объяснили, что асфальт обрушился из-за технического сбоя водопроводной линии. Специалистам пришлось доставать автомобиль из ямы с помощью эвакуатора.