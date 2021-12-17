Лифт с пассажиром сорвался в одной из башен "Москва-Сити" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в одной из башен "Федерации" в деловом центре "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Накануне днем в здании по адресу Пресненская набережная, 12, произошло частичное обрушение лифта", – говорится в сообщении.

По данным источника, лифт сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. Пассажир, который в этот момент находился в лифте, получил ушиб поясницы.

По факту происшествия полицейские начали доследственную проверку.

Ранее грузовой лифт рухнул на складе на юго-востоке столицы. В результате ЧП пострадали 2 рабочих. По предварительным данным, у подъемника оборвался трос.