Рабочий погиб на цементном заводе в Коломне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочий погиб на цементом заводе в подмосковной Коломне. Следователи организовали проверку по факту случившегося, сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления СК РФ по области.

По данным правоохранительных органов, 1 августа сотрудник завода поднялся на верх цистерны автомобиля для перевозки цемента, чтобы проверить состояние крышки люка. При затягивании она резко открылась и задела мужчину, в результате чего он получил травмы и скончался.

Следствие проводит проверочные мероприятия, которые помогут установить причины и обстоятельства случившегося.

"Проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец, планируется назначение судебных экспертиз. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – подчеркивается в сообщении.

До этого трое рабочих потеряли сознание внутри резервуара очистных сооружений в Головинском районе Москвы. Их извлекли и передали врачам.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строящемся объекте на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве.

Следователи установили, что рабочий скончался на месте от полученных травм. Отмечалось, что правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и проводить опрос сотрудников организации и очевидцев.

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