Семья с трехлетним ребенком погибла при пожаре в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

Мужчина, женщина и трехлетний ребенок погибли при пожаре в жилом доме в селе Николаевка Амурской области. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 23 августа. Погибшие мужчина и женщина не состояли в официальном браке.

По факту произошедшего прокуратура Бурейского района организовала проверку.

До этого двое рабочих во время починки сушильного комплекса в Назаровском районе Красноярского края попали внутрь контейнера с зерном и погибли от недостатка воздуха. Аппаратчик обработки зерна и его помощник осуществляли работы по обслуживанию сушильного комплекса в агрокомплексе.

