08:10Происшествия
Семья с трехлетним ребенком погибла при пожаре в Амурской области
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"
Мужчина, женщина и трехлетний ребенок погибли при пожаре в жилом доме в селе Николаевка Амурской области. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 23 августа. Погибшие мужчина и женщина не состояли в официальном браке.
По факту произошедшего прокуратура Бурейского района организовала проверку.
До этого двое рабочих во время починки сушильного комплекса в Назаровском районе Красноярского края попали внутрь контейнера с зерном и погибли от недостатка воздуха. Аппаратчик обработки зерна и его помощник осуществляли работы по обслуживанию сушильного комплекса в агрокомплексе.
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