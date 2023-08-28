Туристический автобус загорелся в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание в туристическом автобусе произошло в Санкт-Петербурге. Главное управление МЧС по городу рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

Это случилось на Аптекарской набережной в районе дома № 6.

"В туристическом автобусе выгорел салон. В 07:47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", – уточняется в публикации.

В борьбе с огнем были задействованы 10 человек и две единицы специальной техники.

Ранее пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания. Потушить загоревшийся автобус помогли сотрудники управления Росгвардии по Северо-Западному округу.



В Апрелевке сгорел автобус, который сдали на металлолом