09:15Происшествия
Туристический автобус загорелся в Санкт-Петербурге
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание в туристическом автобусе произошло в Санкт-Петербурге. Главное управление МЧС по городу рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.
Это случилось на Аптекарской набережной в районе дома № 6.
"В туристическом автобусе выгорел салон. В 07:47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", – уточняется в публикации.
В борьбе с огнем были задействованы 10 человек и две единицы специальной техники.
Ранее пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.
Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания. Потушить загоревшийся автобус помогли сотрудники управления Росгвардии по Северо-Западному округу.
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