Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Происшествия

Туристический автобус загорелся в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание в туристическом автобусе произошло в Санкт-Петербурге. Главное управление МЧС по городу рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

Это случилось на Аптекарской набережной в районе дома № 6.

"В туристическом автобусе выгорел салон. В 07:47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", – уточняется в публикации.

В борьбе с огнем были задействованы 10 человек и две единицы специальной техники.

Ранее пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания. Потушить загоревшийся автобус помогли сотрудники управления Росгвардии по Северо-Западному округу.

В Апрелевке сгорел автобус, который сдали на металлолом

Читайте также

происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика