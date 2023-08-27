Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

Пожар на рынке "Лира" в Предгорном округе Пятигорска полностью потушили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"На месте работали более 70 сотрудников экстренных служб, 24 единицы техники. По оперативной информации, погибших нет", – отметил глава региона.

Владимиров заявил, что в результате ликвидации огня один из пожарных получил тепловой удар. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, еще трое граждан обратились к бригаде медиков. Им также не понадобилась госпитализация.

Немногим ранее в МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в Пятигорске локализовали пожар в магазине на рынке на площади 1 000 квадратных метров. По данным ведомства, возгорание случилось на втором этаже в магазине постельного белья.



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