В Пятигорске локализовали пожар в магазине на рынке на площади 1 тыс "квадратов"

телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

В Пятигорске локализовали пожар в магазине на рынке на площади 1 000 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС по Ставропольскому краю.

"В Предгорном муниципальном округе (сотрудники МЧС. – Прим. ред.) борются с крупным пожаром на рынке "Лира", – отметили в ведомстве.

По данным МЧС, 27 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС краевого ведомства сообщили о пожаре по адресу 501 километр ФАД "Кавказ", рынок "Лира". Возгорание произошло на втором этаже в магазине постельного белья.

В настоящий момент специалисты локализовали огонь на площади 1 000 "квадратов", подчеркнули в МЧС. К тушению пожара привлекли 73 человека и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России нашли зарегистрированную туристскую группу из пяти человек и доставили их бортом Ми-8 в Нижнеангарск. В ведомстве подчеркнули, что в реке поднялся уровень воды, поэтому туристы не могли вернуться самостоятельно.



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