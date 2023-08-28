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14:58

Происшествия

Спасатели потушили крупный пожар в жилом доме в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сильное возгорание на кровле жилого четырехэтажного дома в подмосковном Красногорске полностью потушено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"В 14:43 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

ЧП произошло 28 августа около 11:00. На место происшествия прибыли пожарные, которые заметили, что пламя перешло на чердак и кровлю здания. Из дома были эвакуированы 30 жильцов, в том числе пять детей.

Впоследствии возгорание было локализовано на площади 900 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли шесть единиц техники и 23 человека.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту возгорания, сотрудники ведомства установят все обстоятельства инцидента.

Пожар локализован в жилом доме в подмосковном Красногорске

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