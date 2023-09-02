С начала года в России сократилось число пожаров в жилых домах – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пожаров в жилых домах снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в интервью телеканалу "Россия-24".

Число пожаров в жилых домах за прошедшие семь месяцев составило 33 тысяч, что на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году.

"Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За 7 месяцев прошлого года в этот период пожаров в жилищах случилось 36 тысяч. В этом году их на 3 тысячи меньше – 33 тысячи", – сказал Куренков.

Глава МЧС России подчеркнул, что главной причиной большинства возгораний остаются халатность и беспечность людей. Он отметил, что это касается и эвакуационных путей, и простых граждан, засыпающих с сигаретой в руках.

Куренков отметил, что МЧС работает над изменением подхода к культуре безопасности у россиян. Ведомство стремится сделать так, чтобы "сама безопасность стала модной".

Помимо этого, Куренков обратил внимание на необходимость пожарных извещателей дома. Стоимость минимального из них составляет 600 рублей, при этом в год благодаря их наличию спасены 700 жизней, уточнил глава ведомства. Также он напомнил о важности страхования жизни и жилья.

"За 2022 год на пожарах потеряли 7 700 человек. И это абсолютный минимум по всем годам", – подчеркнул Куренков

Ранее сообщалось, что в столичном метро появится тематический поезд, посвященный МЧС. Благодаря ему пассажиры поезда смогут узнать о принципах безопасности.

