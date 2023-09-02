02 сентября, 19:23Общество
С начала года в России сократилось число пожаров в жилых домах – МЧС
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Количество пожаров в жилых домах снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в интервью телеканалу "Россия-24".
Число пожаров в жилых домах за прошедшие семь месяцев составило 33 тысяч, что на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году.
"Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За 7 месяцев прошлого года в этот период пожаров в жилищах случилось 36 тысяч. В этом году их на 3 тысячи меньше – 33 тысячи", – сказал Куренков.
Глава МЧС России подчеркнул, что главной причиной большинства возгораний остаются халатность и беспечность людей. Он отметил, что это касается и эвакуационных путей, и простых граждан, засыпающих с сигаретой в руках.
Куренков отметил, что МЧС работает над изменением подхода к культуре безопасности у россиян. Ведомство стремится сделать так, чтобы "сама безопасность стала модной".
Помимо этого, Куренков обратил внимание на необходимость пожарных извещателей дома. Стоимость минимального из них составляет 600 рублей, при этом в год благодаря их наличию спасены 700 жизней, уточнил глава ведомства. Также он напомнил о важности страхования жизни и жилья.
"За 2022 год на пожарах потеряли 7 700 человек. И это абсолютный минимум по всем годам", – подчеркнул Куренков
Ранее сообщалось, что в столичном метро появится тематический поезд, посвященный МЧС. Благодаря ему пассажиры поезда смогут узнать о принципах безопасности.
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