Более 218 заявлений на возмещение ущерба было подано после взрыва в Махачкале

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Жители Дагестана подали 218 заявлений на восстановление домов или возмещение ущерба, после взрыва АЗС на окраине Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Рабочей группой правительства республики Дагестан обследовано около 400 домовладений, осуществлены мероприятия по определению причиненного ущерба.

"Для восстановления домовладений или возмещения ущерба поступило 218 заявлений. При этом в указанных домовладениях проживают 82 гражданина старшего возраста и 305 несовершеннолетних детей", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 110 семей нуждаются в оформлении документов, 15 человек – в восстановлении машин, пять человек – в восстановлении личных документов.

Пожар на АЗС на окраине Махачкалы случился вечером 14 августа. Огонь быстро перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Из-за этого произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 35 человек и оказались повреждены более 400 строений. Большая часть из которых – жилые дома.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого Эльдара Насрулаева по делу о пожаре, произошедшем на АЗС в Дагестане, на два месяца до 14 октября. Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.