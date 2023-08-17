Суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Махачкале на два месяца

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Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого Эльдара Насрулаева по делу о пожаре, произошедшем на АЗС в Дагестане, на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 14 октября", – огласила решение судья.

Во время заседания стало известно, что обвиняемый является безработным, он воспитывает троих несовершеннолетних детей. Заседание было закрыто по просьбе следователя.

Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Днем 17 августа Насрулаев был доставлен из Дагестана в Москву для избрания меры пресечения и проведения следственных действий.

14 августа в Махачкале рядом с торговым центром "Глобус" произошел взрыв в автосервисе. После этого произошло возгорание и огонь перекинулся на автомобильную заправку. В результате произошедшего 35 человек погибли, среди них 13 человек остаются неопознанными, 84 пострадали.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Согласно предварительной версии, причиной взрыва могло стать хранение в автосервисе пожароопасных агрохимикатов.



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