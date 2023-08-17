После взрыва в Махачкале 13 человек остаются неопознанными

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тринадцать человек остаются неопознанными после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. Об этом заявил представитель МВД Дагестана на встрече с родственниками погибших, передает РИА Новости.

"По официальным данным, 35 погибших. Среди них было 15 неопознанных, сейчас 13 неопознанных", – сообщил он.

При этом представитель МВД Дагестана отметил, что "еще пять материалов сейчас в работе".

14 августа в Дагестане в автосервисе произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. В результате 35 человек погибли, 84 человека получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале этапировали в столицу