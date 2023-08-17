В России предложили запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками

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Зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный после ЧП в Дагестане высказал идею о необходимости пересмотра требований к размещению заправок в стране. Также он заявил, что нужно добавить в закон ограничение на установку АЗС рядом с ТЦ, рынками и местами массового скопления граждан. Это предложение было передано на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Известия".

"Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов – от 25 до 200 метров – недостаточно", – отметил Выборный.

Как он утверждает, угроза повторения таких происшествий, как трагедия в Махачкале, обостряется из-за нынешних условий размещения объектов.

Пока предложение депутата одобрил только первый зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Такое размещение АЗС вблизи жилых домов нужно запретить. Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало", – сообщил Арефьев.

14 августа в Дагестане в автосервисе произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. В результате 35 человек погибли, 80 человек получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

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