Подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале доставили в Москву

Фото: телеграм-канал SHOT

Подозреваемый в причастности к взрыву на автомобильной заправке в Махачкале Эльдар Насрулаев был доставлен из Дагестана в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

"Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения", – сказал собеседник.

Сотрудник правоохранительных органов не уточнил, на какой мере пресечения будут настаивать следователи на суде.

Другой источник добавил, что следствие намеревается настаивать на аресте Насрулаева в связи с тем, что он проживает в другом регионе РФ, а вменяемое ему деяние в том числе предусматривает в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Вечером 14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв, который привел к возникновению пожара. В скором времени огонь перекинулся на АЗС, расположенную поблизости.

В результате произошедшего 35 человек погибли, среди которых 22 человека остаются неопознанными, 84 пострадали.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где все произошло, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Согласно предварительной версии, причиной взрыва могло стать хранение в автосервисе пожароопасных агрохимикатов, а именно селитры.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.



Более 100 человек обратились за помощью к медикам после взрыва в Дагестане