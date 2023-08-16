Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Тела 22 человек остаются неопознанными после взрыва в Махачкале, сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

На сегодняшний день известны имена 13 из 35 погибших. Процесс опознания по остальным жертвам продолжается.

Глава Минздрава региона рассказала РИА Новости, что за помощью к медикам после происшествия обратились 116 человек.

Минцифры Дагестана организовало по поручению Сергея Меликова телефон горячей линии. По номеру 8 (8722) 98-90-81 можно получить информационную поддержку в круглосуточно режиме.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек. Количество пострадавших увеличилось до 84 граждан.

Следователи завели уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Борт с пострадавшими из Махачкалы прибыл в Москву