На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 100 "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в одноэтажном складе на площади 100 квадратных метров на северо-востоке Москвы, присутствует угроза распространения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что на Савеловской линии 17 огонь охватил складское помещение площадью 15 тысяч квадратных метров. Ранг пожара пока что уточняется.

Сотрудники экстренных служб подчеркнули, что в данный момент существует угроза распространения огня.

Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем площади 400 квадратных метров на мансарде жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. К ликвидации огня были привлечены 15 единиц техники МЧС и 64 пожарных спасателей.

Позже пожар в четырехэтажном доме удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.



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