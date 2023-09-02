Пожар произошел в одноэтажном магазине на юге Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Одноэтажный магазин загорелся в районе Бирюлево Восточном на улице Михневской. Об этом сообщает Агентсво "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по столице.

"В одноэтажном административном здании произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 20 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 16:37", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия располагались магазины и предприятия сферы услуг. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в районе площади трех вокзалов в Москве по адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 8, произошло возгорание складов на площади 600 квадратных метров.

Позже удалось установить, что склады подлежали сносу. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала по факту произошедшего процессуальную проверку.

Пожарные локализовали возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В тушении участвовали более 70 человек, 27 единиц техники и пожарный поезд.



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