29 августа, 18:55Происшествия
Пожар на складе у площади трех вокзалов в Москве локализован на площади 1,5 тыс кв м
Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 17:30 по московскому времени. Пламя вспыхнуло на Комсомольской площади, доме 1, строении 8.
Выяснилось, что склады, которые охватил огонь, подлежали сносу. В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточняли, после расследования при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По факту инцидента также была организована процессуальная проверка.
Информации о пострадавших нет. В тушении участвуют более 70 человек, порядка 27 единиц техники, а также пожарный поезд.
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