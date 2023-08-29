Пожар на складе у площади трех вокзалов в Москве локализован на площади 1,5 тыс кв м

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Площадь пожара на складе в районе площади трех вокзалов в Москве выросла до 1,5 тысячи "квадратов". Спасатели локализовали возгорание, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 17:30 по московскому времени. Пламя вспыхнуло на Комсомольской площади, доме 1, строении 8.

Выяснилось, что склады, которые охватил огонь, подлежали сносу. В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточняли, после расследования при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По факту инцидента также была организована процессуальная проверка.

Информации о пострадавших нет. В тушении участвуют более 70 человек, порядка 27 единиц техники, а также пожарный поезд.