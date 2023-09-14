Загоревшийся многоквартирный дом в Дагестане был построен незаконно – власти

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Загоревшийся многоквартирный дом в поселке Семендер в пригороде Махачкалы был построен незаконно, так как не был введен в эксплуатацию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мэрию Махачкалы.

В прокуратуре Дагестана организовали проверку в связи со взрывом газа в жилом доме. На место выехал прокурор Кировского района Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

В следственном управлении СК РФ по республике также заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента.

О взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане стало известно вечером 14 сентября. После этого в здании начался пожар.

Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены.

В данный момент возгорание в многоквартирном доме локализовано. По сообщению местных властей, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет.