14 сентября, 23:09Происшествия
Пожар в многоквартирном доме в Дагестане локализован
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Дагестан"
Пожар в многоквартирном доме в поселке Семендер в пригороде Махачкалы, который произошел в результате взрыва газа, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Махачкалы.
Местные власти подтвердили, что на данный момент жертв или пострадавших в результате произошедшего нет. Жильцов дома эвакуировали, организован подвоз воды.
О взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане стало известно вечером 14 сентября. После этого в здании начался пожар.
Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены.
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