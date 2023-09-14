Пожар в многоквартирном доме в Дагестане локализован

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Дагестан"

Пожар в многоквартирном доме в поселке Семендер в пригороде Махачкалы, который произошел в результате взрыва газа, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Махачкалы.

Местные власти подтвердили, что на данный момент жертв или пострадавших в результате произошедшего нет. Жильцов дома эвакуировали, организован подвоз воды.

О взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане стало известно вечером 14 сентября. После этого в здании начался пожар.

Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены.