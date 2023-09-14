Под Саратовом потушили траву, загоревшуюся после разгерметизации газопровода

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Траву, загоревшуюся в результате разгерметизации газопровода в Саратовской области, потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"Все устранено, пострадавших нет", – сказали в ведомстве.

Рано утром 14 сентября в районе поселка Красный Октябрь под Саратовом произошла разгерметизация 1-й нитки газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка.

Это привело к возгоранию травы на площади в два гектара. Для ликвидации огня были привлечены четыре пожарных расчета.

Отмечалось, что газопровод не был предназначен для потребления местных жителей. В настоящее время специалисты уже приступили к его восстановлению.

