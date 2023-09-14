Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе в Саратовской области, где произошла разгерметизация. Об этом начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, там вспыхнуло возгорание травы на площади 2 гектара. Пострадавших не выявили. Газоснабжение не предназначено для потребления жителей, уточнил он. На территории ЧП работают все экстренные службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Саратов", газоснабжение потребителей проходит в полном объеме. Сотрудники уточнили, что уже приступили к осуществлению восстановительных мероприятий. В пресс-службе уточнили, что причины инцидента установит специальная комиссия.

Утром 14 сентября стало известно, что в районе поселка Красный Октябрь в Саратовской области случилась разгерметизация на газопроводе, там вспыхнул пожар. В результате воспламенилась трава. Отмечалось, что пожар произошел после разгерметизации 1-й нитки газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка.

Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области