Пожар площадью 2 гектара произошел в поле возле Саратова

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Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле поселка Красный Октябрь в Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Загорелась трава на площади 2 гектара. На месте работают четыре пожарных расчета.

Уточняется, что огонь вспыхнул после разгерметизации 1-й нитки газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка. Газоснабжение не предназначено для потребления населения.

Ранее разгерметизация газопровода произошла в Тихвинском районе Ленинградской области. Открытого горения при происшествии не обнаружили.

Происшествие случилось рядом с микрорайоном Лесопитомник Тихвинского района. Газ перестали подавать 11 промышленным потребителям, в 24 многоквартирных дома и 138 индивидуальных жилых домов.

Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области