Разгерметизация газопровода произошла в Ленинградской области

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Разгерметизация газопровода произошла в Тихвинском районе Ленинградской области. Открытого горения при происшествии не обнаружили, заявили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Об этом сообщает ТАСС.

Происшествие случилось рядом с микрорайоном Лесопитомник Тихвинского района. Газ перестали подавать 11 промышленным потребителям, в 24 многоквартирных дома и 138 индивидуальных жилых домов.

"Открытого горения нет, на территории работает три бригады – 15 человек", – отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты сделают все возможное для восстановления газопровода и будут работать на месте происшествия сколько потребуется.

Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, отметили в компании.

В конце июня в крымском поселке городского типа Кореиз 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, аварийные службы провели ряд работ на месте происшествия. Подачу газа должны были восстановить до 23 июня.



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