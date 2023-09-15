Загоревшийся в Махачкале жилой дом был незаконно подключен к газу – Минэнерго

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Многоквартирный дом в поселке Семендер в пригороде Махачкалы, где накануне начался пожар, был несанкционированно подключен к газовым сетям самими жильцами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Дагестана.

По данным ведомства, специалисты неоднократно его отключали, но жильцы снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением.

Уточняется, что в доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Ранее сообщалось, что загоревшийся дом был построен незаконно, так как не был введен в эксплуатацию.

В прокуратуре Дагестана организовали проверку в связи со взрывом газа в жилом доме. На место выехал прокурор Кировского района Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

В управлении СК РФ по республике также заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента.

О взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане стало известно вечером 14 сентября. После этого в здании начался пожар. Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены.

В данный момент возгорание в многоквартирном доме локализовано. По сообщению местных властей, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет.