Режим ЧС введен в волгоградском Котельникове после взрыва газа и пожара

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в волгоградском Котельникове после взрыва газа и пожара в пятиэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Там уточнили, что это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы, чтобы максимально быстро преодолеть последствия происшествия.

В настоящее время специалисты обследуют дом после ЧП. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения в общежитии училища № 45. Большинство людей разместились у родственников.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в Котельниковском районе Волгоградской области утром 23 октября. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.

По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще двое пострадали: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ. Госпитализация ребенку не потребовалась.

Огонь распространился на площади 96 "квадратов". Позже его потушили.



Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом