26 октября, 09:47Происшествия
Более 40 животных погибли в результате пожара в парке Саратова
Фото: телеграм-канал "МЧС Саратовской области"
Более 40 животных погибли в результате пожара в павильоне в городском парке в Саратове. Об этом начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил в своем телеграм-канале.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы", – написал он.
Юрин добавил, что причины возгорания и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, в городе загорелись два деревянных павильона частного зверинца. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы четыре спасательных расчета.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. Там загорелось несколько квартир. Инцидент произошел на Филевском бульваре. В момент возгорания пламя вырывалось из окон, отмечали очевидцы.
Читайте также