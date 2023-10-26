Более 40 животных погибли в результате пожара в парке Саратова

Фото: телеграм-канал "МЧС Саратовской области"

Более 40 животных погибли в результате пожара в павильоне в городском парке в Саратове. Об этом начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы", – написал он.

Юрин добавил, что причины возгорания и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, в городе загорелись два деревянных павильона частного зверинца. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы четыре спасательных расчета.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. Там загорелось несколько квартир. Инцидент произошел на Филевском бульваре. В момент возгорания пламя вырывалось из окон, отмечали очевидцы.