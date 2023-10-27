Здание гостиницы загорелось на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал 112

Гостиница загорелась на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. В связи с пожаром проводится эвакуация, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В 11:50 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Литовском бульваре, д. 3А, где, по предварительной информации, происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания гостиницы", – отмечается в сообщении.

Пожарным удалось спасти восемь человек. Также они эвакуировали еще 15. В 12:22 открытое горение ликвидировали.

Согласно открытым данным, по этому адресу располагается гостиница "Фортуна плюс".

Ранее один человек погиб и десять пострадали при пожаре в административном здании в Якутске. Оно вспыхнуло на проспекте Ленина, 3/1, в центре Якутска. ЧП произошло на четвертом этаже. Прибывшие на место пожарные спасли 52 человека, 25 из них эвакуировали.

До этого пожар в селе Марфино в городском округе Мытищи унес жизни двух человек. В результате ЧП в частном доме заживо сгорели 33-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Супруг женщины и двое ее детей 8 и 5 лет выжили.

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