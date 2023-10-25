В Мытищах женщина и ее 15-летняя дочь заживо сгорели в частном доме

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Пожар в селе Марфино в городском округе Мытищи унес жизни двух человек, сообщает "Радио 1".

В результате ЧП в частном доме заживо сгорели 33-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Супруг женщины и двое ее детей 8 и 5 лет выжили. Их госпитализировали после отравления едким дымом.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная работа отопительного прибора, который стоял на террасе дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте работают следователи и прокуратура.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в районе дома 99 в Москве воспламенился автобус. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, пассажиров внутри автобуса не было.

До этого на востоке Москвы загорелся автосервис на площади 750 квадратных метров. Во время тушения произошло обрушение кровли здания на площади 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали порядка 100 человек и 30 единиц техники.