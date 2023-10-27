Один человек погиб и десять пострадали при пожаре в Якутске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб и десять пострадали при пожаре в административном здании в Якутске, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что административное здание вспыхнуло на проспекте Ленина, 3/1, в центре Якутска. ЧП произошло на четвертом этаже.

Прибывшие на место пожарные спасли 52 человека, 25 из них эвакуировали. Еще восьмерых передали врачам. Пожар потушили на площади 180 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 60 специалистов и 11 единиц техники.

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