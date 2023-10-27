Пожар произошел в административном здании в центре Якутска

Фото: телеграм-канал "МЧС России

Административное здание вспыхнуло в центре Якутска, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Спасатели объявляли повышенный ранг сложности.

ЧП произошло на четвертом этаже в доме на проспекте Ленина, 3/1. На месте работали подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

В Сети появились фото с места происшествия, судя по которым люди, спасаясь от огня, вышли на подоконники с внешней стороны здания. Прибывшие на место пожарные эвакуировали их.

Всего спасены 52 человека. Восьмерых передали врачам. В свою очередь, руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Саха Ксения Рахматулина сообщила РИА Новости, что пострадали два человека. Погибших нет.

Пожар потушили на площади 180 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 60 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее в Адлерском районе Сочи вспыхнул резервуар с дизельным топливом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео: Москва 24