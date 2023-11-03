Девять человек пострадали из-за обстрела Чаплинки Херсонской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Херсонка.ру"

Девять человек госпитализировали после обстрела социального фонда и центра занятости в Чаплинке Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в телеграм-канале регионального Минздрава.

"Пострадавшие получили серьезные травмы разного характера. 1 пациент находится в состоянии тяжелой степени тяжести, а 8 – в состоянии средней", – рассказал глава Минздрава Херсонской области Артыш Сат.

По его словам, при необходимости пациенты буду переведены в медучреждения других российских регионов.

Член Совета Федерации от Херсонской области Константин Басюк заявил, что в результате атаки киевского режима погибли семеро местных жителей.

"Вооруженные формирования Украины (ВФУ) атаковали гражданские объекты в Чаплынском муниципальном округе", – написал он в своем телеграм-канале.

Басюк добавил, что обстрел со стороны ВСУ производился только по гражданским объектам, так как в районе атаки не было никаких военных объектов. Он напомнил, что это не первый случай, когда киевский режим уничтожает мирных жителей и наносит урон гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Локоть Рыльского района. По его информации, зафиксировали шесть прилетов. В результате атаки нет пострадавших и погибших. Однако одно строение получило повреждения.



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