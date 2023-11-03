03 ноября, 17:28Происшествия
ВСУ обстреляли село Локоть Курской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Локоть Рыльского района Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По его информации, зафиксировали шесть прилетов. Пострадавших нет, но в одном из домовладений повреждения получила хозяйственная постройка.
Старовойт пообщал помочь владельцам в ремонте имущества.
Ранее Украина открыла огонь по селу Свердликово в Курской области. Осколками снарядов были повреждены окна, заборы, сарай и крыша одного из частных домов.
До этого обстрелу с украинской стороны подверглось село Дарьино в Курской области. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены емкости для хранения удобрений. Пострадавших не было.
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