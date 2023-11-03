ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли 15 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С 28 октября по 3 ноября ВС РФ нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

Ударами российская армия поразила склады ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения военной техники, а также пункты временной дисклокации украинских войск. Под удары также попали места производства безэкипажных катеров и БПЛА, группы иностранных наемников и инструкторов ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области. Речь шла об авиационной базе Миргород. Ударом российская армия смогла ликвидировать самолет Су-27.



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