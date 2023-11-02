На Украине сообщили о гибели и ранении всех подготовленных бойцов ВСУ

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Все подготовленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли или ранены, а резервов уже нет. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но они уже или погибли, или ранены", – отметил он.

Как утверждает Соскин, у Украины уже нет хороших новостей с передовой. Кроме того, он подчеркнул, что провал ВСУ становится все ближе, так как украинские военные уже оставляют в месте боев танки Leopard, а ВС РФ сбивают все их ракеты.

При этом эксперт добавил, что украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на неудачи в зоне боевых действий, продолжает отправлять солдат "на растерзание".

"Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия", – подытожил Соскин.

Ранее Соскин не исключил начала гражданской войны в стране. По его словам, на Украине каждый день происходят "аресты, репрессии, расправы, различные суды". Кроме того, он отметил, что к ней также ведет отсутствие успехов ВСУ на фронте. Он предположил, что ближе к зиме уровень доверия украинцев к Зеленскому упадет на фоне нехватки продовольствия и холода.

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